На Среднем Урале с алиментщиков стрясли 700 миллионовСегодня в 11:39
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47 человек поплатились за долги свободой.
В Свердловской области в 2016 году с 1 176 алиментщиков взыскано 730 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП.
800 человек привлечены к уголовной ответственности, из них 47 – приговорены к лишению свободы. 1 106 свердловчан получили наказание в виде обязательных работ, 151 – в виде административного ареста. Еще 11 человек оштрафованы. Кроме того, почти на 7 000 неплательщиков наложен запрет на выезд за рубеж, а 3 520 водителей лишены прав.
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