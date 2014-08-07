×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В 30 лет мозг перестает развиватьсяСегодня в 11:50

  • Текст

Достигнув зрелости.

Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, что по достижению 30 лет развитие части мозга человека замедляется. Своего предела достигает область, отвечающая за концентрацию внимания, принятие важных решений и оценку рискованных ситуаций, передают федеральные СМИ.

Исследователи отметили, что по этой причине людям зрелого возраста, среди прочего, сложно учиться водить автомобиль. Для поддержания мозга в активной форме ученые советуют постоянно тренировать его интеллектуальными нагрузками. Это позволит избежать провалов в памяти в старости, сообщает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus