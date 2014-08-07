Достигнув зрелости.

Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, что по достижению 30 лет развитие части мозга человека замедляется. Своего предела достигает область, отвечающая за концентрацию внимания, принятие важных решений и оценку рискованных ситуаций, передают федеральные СМИ.

Исследователи отметили, что по этой причине людям зрелого возраста, среди прочего, сложно учиться водить автомобиль. Для поддержания мозга в активной форме ученые советуют постоянно тренировать его интеллектуальными нагрузками. Это позволит избежать провалов в памяти в старости, сообщает "Уралинформбюро".