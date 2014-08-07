В 30 лет мозг перестает развиватьсяСегодня в 11:50
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Достигнув зрелости.
Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, что по достижению 30 лет развитие части мозга человека замедляется. Своего предела достигает область, отвечающая за концентрацию внимания, принятие важных решений и оценку рискованных ситуаций, передают федеральные СМИ.
Исследователи отметили, что по этой причине людям зрелого возраста, среди прочего, сложно учиться водить автомобиль. Для поддержания мозга в активной форме ученые советуют постоянно тренировать его интеллектуальными нагрузками. Это позволит избежать провалов в памяти в старости, сообщает "Уралинформбюро".
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