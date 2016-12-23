×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Более половины россиян ждут коррупционных скандаловСегодня в 12:29

  • Текст

В грядущем году.

60% россиян ожидают в 2017 году новых коррупционных скандалов и громких отставок. В конце 2012 года таких было 71%. Соответствующие результаты опроса "Левада-центра" приводит РБК.

"Таков общий фон — непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По моим подсчетам, таких сообщений поступает примерно 750-800 в год, минимум два сообщения в день", — отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Значительно сократилась доля тех, кто предполагает массовые волнения в грядущем году. Четыре года назад протестных акций не исключали 56% опрошенных, сейчас – 21%. Доля ожидающих государственного переворота за тот же период упала с 20 до 9%.

Отставку правительства в 2017 году предполагают 16% респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 года. В 2006 году роспуск кабмина предсказывала четверть участников опроса.

Менее четверти респондентов ожидают вооруженного конфликта. Их доля за год сократилась на 5-6 процентных пунктов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus