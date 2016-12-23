В грядущем году.

60% россиян ожидают в 2017 году новых коррупционных скандалов и громких отставок. В конце 2012 года таких было 71%. Соответствующие результаты опроса "Левада-центра" приводит РБК.

"Таков общий фон — непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По моим подсчетам, таких сообщений поступает примерно 750-800 в год, минимум два сообщения в день", — отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Значительно сократилась доля тех, кто предполагает массовые волнения в грядущем году. Четыре года назад протестных акций не исключали 56% опрошенных, сейчас – 21%. Доля ожидающих государственного переворота за тот же период упала с 20 до 9%.

Отставку правительства в 2017 году предполагают 16% респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 года. В 2006 году роспуск кабмина предсказывала четверть участников опроса.

Менее четверти респондентов ожидают вооруженного конфликта. Их доля за год сократилась на 5-6 процентных пунктов, передает "Уралинформбюро".