Когда прессинг со всех сторон.

Ученые из Колумбии определили самую нервозную работу, передают федеральные СМИ.

В опросе приняли участие 22 000 человек: руководители компаний, менеджеры среднего звена и обычные работники. Чаще всего депрессию испытывают начальники "невысокого полета". Симптомы стресса обнаружили у 18% из них. Среди рядовых сотрудников – только у 12%. Директора страдают от нервоза в 11% случаев.

Менеджеры среднего звена в худшем положении, поскольку находятся меж двух огней, конфликтуя как с подчиненными, так и с руководством, передает "Уралинформбюро".