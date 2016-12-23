Ученые вычислили самую нервозную работуСегодня в 14:42
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Когда прессинг со всех сторон.
Ученые из Колумбии определили самую нервозную работу, передают федеральные СМИ.
В опросе приняли участие 22 000 человек: руководители компаний, менеджеры среднего звена и обычные работники. Чаще всего депрессию испытывают начальники "невысокого полета". Симптомы стресса обнаружили у 18% из них. Среди рядовых сотрудников – только у 12%. Директора страдают от нервоза в 11% случаев.
Менеджеры среднего звена в худшем положении, поскольку находятся меж двух огней, конфликтуя как с подчиненными, так и с руководством, передает "Уралинформбюро".
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