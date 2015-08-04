Екатеринбургская телебашня "обрастет" жильем и офисамиСегодня в 13:16
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Если инвесторы и власти договорятся.
Вокруг заброшенной екатеринбургской телебашни может появиться район, где разместятся около 120 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Как сообщил "Уралинформбюро" глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев, именно такой объем подразумевает концепция, разработанная компанией.
"У нас была договоренность с бывшим председателем правительства Свердловской области Денисом Паслером. Он попросил дать какое-то предложение, которое было бы интересно бизнесу. Мы сделали концепцию застройки, которая предусматривает на территории в 4 с лишним гектара 120 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Если такой проект разрешат кому-то реализовать, то, условно говоря, покупку башни можно обсуждать", - сказал Валерий Ананьев.
Вместе с развитием территории вокруг телебашни необходимо облагородить прилегающие площади, добавил глава "Атомстройкомплекса". "Нужно две дороги реконструировать, одну сделать. Нужно реконструировать несколько мостов, привести в порядок паркинги, которые находятся на улице Декабристов. Надо разделить, у кого какие обязательства. Если все это предусмотреть, то теоретически реализовать проект можно. Это не совсем авантюра", - пояснил Валерий Ананьев.
Вопрос о сносе телебашни пока не стоит. Как отмечают эксперты, демонтаж объекта вылился бы в значительную сумму. "До конца ни разу не удалось посчитать, но цифра значительная. Второе – как к этому отнесется общественность. Многие говорят, что это уже почти памятник", - пояснил глава "Атомстройкомплекса".
В разработанной концепции место телебашне нашлось. В ее основании разместился бы паркинг и коммерческие площади, а само тело превратилось бы в символ.
Строительство телебашни заморозили в начале 1990-х годов. В 2013 году свердловские власти выкупили ее у Москвы за 500 миллионов рублей. После был проведен конкурс проектов реконструкции, однако ни один них воплощен не был. Осенью 2016 года по итогам оценки была названа новая стоимость башни - 640 миллионов рублей.
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