700 кандидатов подали резюме досрочно.

Около 700 жителей Южного Урала заранее направили резюме для трудоустройства на Томинском ГОКе, чьи цеха еще не начали строиться. Предприятие Русской медной компании (РМК) разместится в Сосновском районе, обеспечив 1200 рабочих мест по 125 специальностям.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, подбор персонала для будущего комбината пока не стартовал, в открытых источниках объявления о вакансиях не публикуются. Но уже сейчас находится масса желающих попасть в кадровый резерв.

"Среди них большое количество высококвалифицированных инженерно-технических специалистов, - отмечает вице-президент РМК по социальной ответственности и кадровой политике Анна Шабарова. - Все резюме обрабатываются HR-службой. Когда будет сформировано штатное расписание и стартуют работы на стройплощадке, мы перейдем к этапу собеседований с кандидатами".

Комбинату потребуются водители самосвалов и экскаваторов, машинисты буровых установок, слесари-ремонтники, механики, инженеры, операторы пульта управления, а также административный и вспомогательный персонал. Как и на других предприятиях РМК, предпочтение будет отдаваться местным жителям – соискателям из Томино, Коркино, Копейска. Наверняка получат работу многие из выходцев с Коркинского угольного разреза.

РМК предоставляет все возможности для профессионального и карьерного роста, обучения и повышения квалификации. В частности, есть договоренности с Коркинским горно-строительным техникумом о подготовке кадров для Томинского ГОКа. "Строительство комбината будет способствовать возрождению учебного заведения, которое всегда славилось как кузница кадров для горнодобывающей промышленности Урала", - говорит Анна Шабарова.

Средняя зарплата на ГОКе превысит 40 тысяч рублей, при областном показателе в 27 тысяч. Помимо достойной зарплаты, персонал может рассчитывать на полноценный соцпакет: бесплатные обеды, компенсацию транспортных расходов, жилье для вахтовиков.

Таким желанным работодателем для Челябинской области уже несколько года является Михеевский ГОК Русской медной компании (Варненский район). В 2016 году показатель безработицы в муниципалитете упал до 3,3% - это едва ли не самый низкий уровень по региону.

Стоит напомнить, что Томинский горно-обогатительный комбинат - один из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в российской металлургии. Его ежегодная производительность составит 28 миллионов тонн медной руды, из которой будут получать более 500 тысяч тонн медного концентрата.

Ресурсная база предприятия - Томинское месторождение медно-порфировых руд. В состав проекта войдут рудник и обогатительная фабрика. Инновационные технологии позволят перерабатывать сырье с содержанием меди ниже 0,4%.

РМК уделяет особое внимание снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Проектная документация Томинского ГОКа прошла обязательную государственную экологическую экспертизу, подтвердив соответствие проекта законодательству РФ. Комбинат включен в "Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 и на перспективу до 2030 года", утвержденную приказом Минпромторга РФ.