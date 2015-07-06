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Кольцово обезопасят к ЧМ на 218 миллионовСегодня в 14:01

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Закупив досмотровое оборудование.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово намерен приобрести новое досмотровое оборудование на 218 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, аэропорт купит четыре проекционные рентген-телевизионные системы для досмотра ручной клади и багажа, две двухпроекционные системы для багажа, а также восемь стационарных металлодетекторов, укомплектованных ручными устройствами. Кроме того, будет приобретено оборудование для обнаружения взрывчатых веществ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в аэропорту, закупка ведется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

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