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Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой Сегодня в 13:43

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Морозы отступили.

Впервые за несколько лет новогодняя неделя порадует екатеринбуржцев хорошей погодой. С 26 по 31 декабря 2016 года столбик термометра днем будет кочевать от 10 до 15 градусов ниже нуля.

"Следующая неделя предполагается вполне комфортной: преобладающее поступление воздушных масс с европейской территории России и Атлантики убережет наш регион от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет перепадать снег", - рассказали "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

В целом ноябрь - декабрь в Свердловской области выдались аномально холодными. Столбик термометра падал до минус 40. Такое на Среднем Урале случается примерно раз в 15 лет. "Последний столь морозный декабрь наблюдался в 2002 году и был еще холоднее: в Екатеринбурге температура опускалась ниже отметки минус 30 градусов пять раз, а не три, как в текущем месяце", - пояснили в Уральском УГМС.

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