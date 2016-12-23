Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой Сегодня в 13:43
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Морозы отступили.
Впервые за несколько лет новогодняя неделя порадует екатеринбуржцев хорошей погодой. С 26 по 31 декабря 2016 года столбик термометра днем будет кочевать от 10 до 15 градусов ниже нуля.
"Следующая неделя предполагается вполне комфортной: преобладающее поступление воздушных масс с европейской территории России и Атлантики убережет наш регион от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет перепадать снег", - рассказали "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
В целом ноябрь - декабрь в Свердловской области выдались аномально холодными. Столбик термометра падал до минус 40. Такое на Среднем Урале случается примерно раз в 15 лет. "Последний столь морозный декабрь наблюдался в 2002 году и был еще холоднее: в Екатеринбурге температура опускалась ниже отметки минус 30 градусов пять раз, а не три, как в текущем месяце", - пояснили в Уральском УГМС.
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