Штрафов.

Свердловские антимонопольщики за неполный 2016 год оштрафовали нарушителей на 25 миллионов рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 23 декабря руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Годом ранее показатель составлял 29 миллионов рублей, отметил глава ведомства. Уменьшение суммы он объясняет изменениями в федеральном законодательстве. Физлицам ограничили возможность подавать жалобы, поэтому общее количество заявлений в антимонопольную службу сократилось.