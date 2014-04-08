Свердловские антимонопольщики собрали 25-миллионный "урожай"Сегодня в 15:28
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Штрафов.
Свердловские антимонопольщики за неполный 2016 год оштрафовали нарушителей на 25 миллионов рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 23 декабря руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Годом ранее показатель составлял 29 миллионов рублей, отметил глава ведомства. Уменьшение суммы он объясняет изменениями в федеральном законодательстве. Физлицам ограничили возможность подавать жалобы, поэтому общее количество заявлений в антимонопольную службу сократилось.
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