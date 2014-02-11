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Судьбу тарифов в екатеринбургском транспорте решат 26 декабряСегодня в 15:00

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За закрытыми дверями.

Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга РЭК рассмотрит 26 декабря 2016 года. Информация об этом появилась на сайте Региональной энергетической комиссии. Заседание пройдет за закрытыми дверями: журналистов в зал не пустят. Как пояснили "Уралинформбюро" в РЭК, в этот раз заявилось слишком много представителей СМИ: им попросту не хватит места.

Детали обсуждения там раскрывать отказались. Не комментирует ситуацию и департамент информполитики Свердловской области, равно как и мэрия, где тарифы проходят предварительное согласование. Ранее в администрации отрицали планы по повышению тарифов, сегодня дозвониться до пресс-службы не удалось.

Последний раз стоимость проезда в Екатеринбурге поднималась год назад - с 23 до 26 рублей. Столь частое повышение вызвало волну возмущения среди горожан.

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