Судьбу тарифов в екатеринбургском транспорте решат 26 декабряСегодня в 15:00
- Текст
За закрытыми дверями.
Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга РЭК рассмотрит 26 декабря 2016 года. Информация об этом появилась на сайте Региональной энергетической комиссии. Заседание пройдет за закрытыми дверями: журналистов в зал не пустят. Как пояснили "Уралинформбюро" в РЭК, в этот раз заявилось слишком много представителей СМИ: им попросту не хватит места.
Детали обсуждения там раскрывать отказались. Не комментирует ситуацию и департамент информполитики Свердловской области, равно как и мэрия, где тарифы проходят предварительное согласование. Ранее в администрации отрицали планы по повышению тарифов, сегодня дозвониться до пресс-службы не удалось.
Последний раз стоимость проезда в Екатеринбурге поднималась год назад - с 23 до 26 рублей. Столь частое повышение вызвало волну возмущения среди горожан.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 16:00
Цены на бензин в Свердловской области отстали от инфляции
"Утешили" чиновники.Сегодня в 15:47
Новиков помечтал о концертах в суде
Где много публики.Сегодня в 15:44
Свердловских либерал-демократов возглавил торговец металлом
Антон Гусев.Сегодня в 15:42
Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник"
На пару с санврачами.Сегодня в 15:35
Екатеринбургские застройщики не спешат взвинчивать цены на жилье
Квадратные метры продаются слабо.Сегодня в 15:28
Свердловские антимонопольщики собрали 25-миллионный "урожай"
Штрафов.Сегодня в 15:26
Американцы смотрят на мир "глазами" Путина
И голосуют за Трампа.Сегодня в 15:24
Крым перепрыгнул общероссийскую планку
По росту промышленности.Сегодня в 15:21
Решающий судьбу Новикова судья взял перерыв
На 20 минут.Сегодня в 15:14
Бард Новиков недоволен своим "ценником" в суде
Про него мало написали.Сегодня в 15:07
Путин списал США с "ядерных" счетов
Россия сильнее.Сегодня в 15:03
Путин не исключил досрочные президентские выборы
В 2017 году.Сегодня в 15:00
Судьбу тарифов в екатеринбургском транспорте решат 26 декабря
За закрытыми дверями.Сегодня в 14:58
Новиков приехал в суд
С часовым опозданием.Сегодня в 14:42
Ученые вычислили самую нервозную работу
Когда прессинг со всех сторон.
-
11 февраля 2014 в 15:29
Екатеринбуржцы могут только мечтать об удешевлении проезда
Возможность снижения цен на билеты обсудят на следующей неделе.15 января 2014 в 16:46
В Екатеринбурге стоимость проезда останется прежней
Перевозчики не отправили в РЭК ни одной заявки.21 декабря в 17:45
Проезд в столице Урала подорожает на 6 рублей
Этого требуют перевозчики.01 декабря в 18:05
Губа не дура: тюменские перевозчики просят 36 рублей за поездку
Чтобы остаться на плаву.28 ноября в 17:44
Тюмень выбьется в лидеры по дороговизне проезда
Если мэрия даст добро.20 февраля в 12:38
В Перми прокуратура не нашла нарушений в повышении цен на проезд
На 4 рубля.19 января в 15:19
Заявившие о подорожании проезда перевозчики Кургана бегут впереди паровоза
В мэрии рассмотрят этот вопрос только 27 января.15 января в 16:35
В Екатеринбурге снизят цены на проезд по "ЕКарте"
После оптимизации маршрутной сети.15 января в 11:11
Дальновидные екатеринбуржцы ездят в транспорте за 18 рублей
С "ЕКартой", купленной по старым тарифам.14 января в 09:53
Екатеринбуржцы последний день катаются в транспорте за 23 рубля
С завтрашнего дня проезд подорожает.
Главные новости
- Сегодня в 15:42Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник"
- Сегодня в 15:14Бард Новиков недоволен своим "ценником" в суде
- Сегодня в 15:07Путин списал США с "ядерных" счетов
- Сегодня в 15:00Судьбу тарифов в екатеринбургском транспорте решат 26 декабря
- Сегодня в 13:43Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой
Аналитика
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.