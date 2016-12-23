В Озерске мужчина гулял по морозу без одеждыСегодня в 17:07
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И замерз насмерть.
На Южном Урале выясняют обстоятельства смерти 57-летнего жителя Озерска. Его труп без верхней одежды и обуви нашли на улице Семенова 21 декабря 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по ЗАТО Озерску.
Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Как выяснили следователи, погибший злоупотреблял алкоголем и вполне мог выйти на улицу без одежды даже в 30-градусный мороз. Мужчина скончался от общего переохлаждения.
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