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В Озерске одобрили суперсвалку "Маяка"23 декабря в 18:56

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На общественные слушания пришли 44 человека.

Строительство пункта захоронения твердых ядерных отходов ПО "Маяк" в Озерске одобрено на общественных слушаниях. "За" проголосовали 43 из 44 участников.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", на собрании обсуждались предварительные материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду.

Хранилище планируется построить в санитарно-защитной зоне "Маяка" до 2021 года для изоляции отходов 3 и 4 классов опасности. Его расчетная вместимость - 214 тысяч кубометров, срок эксплуатации - до 2036 года. На создание, эксплуатацию и консервацию объекта, а также последующий экомониторинг будет потрачено 6,7 миллиарда рублей.

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