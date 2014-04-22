В Озерске одобрили суперсвалку "Маяка"23 декабря в 18:56
- Текст
На общественные слушания пришли 44 человека.
Строительство пункта захоронения твердых ядерных отходов ПО "Маяк" в Озерске одобрено на общественных слушаниях. "За" проголосовали 43 из 44 участников.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", на собрании обсуждались предварительные материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду.
Хранилище планируется построить в санитарно-защитной зоне "Маяка" до 2021 года для изоляции отходов 3 и 4 классов опасности. Его расчетная вместимость - 214 тысяч кубометров, срок эксплуатации - до 2036 года. На создание, эксплуатацию и консервацию объекта, а также последующий экомониторинг будет потрачено 6,7 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
23 декабря в 21:56
На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
Угонщиков арестовали.23 декабря в 21:18
За суп с червями из челябинского детсада уволили поваров
Заведующая и медсестра оштрафованы.23 декабря в 21:00
В Коркино 6-летний мальчик пытался "изнасиловать" сверстницу
В детсадовской раздевалке.23 декабря в 20:23
Путин припомнил свердловским властям голодающий поселок
Под Нижним Тагилом.23 декабря в 19:32
Экс-мэр Карабаша на волоске от суда
По делу о коррупции.23 декабря в 18:56
В Озерске одобрили суперсвалку "Маяка"
На общественные слушания пришли 44 человека.23 декабря в 18:56
У Путина тоже есть вопросы к Ельцин-Центру
Но обострять он не хочет.23 декабря в 18:25
Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
После обморока.23 декабря в 18:19
"Атомстройкомплекс" не бросит Opera Tower
На произвол судьбы.23 декабря в 18:06
"Урал" первым оценит качество "Зенит-Арены"
В апреле 2017 года.23 декабря в 17:48
Щупальца общественности
В органах власти.23 декабря в 17:48
Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
В своей квартире.23 декабря в 17:37
Угонщики лайнера на Мальте грозятся взорвать 118 заложников
По другим данным, людей освободили.23 декабря в 17:35
Путин шокирован приговором уроженке Екатеринбурга за смс
И обещал разобраться.23 декабря в 17:24
Отец ребенка 13-летней челябинки позвал ее замуж
У них любовь.
-
30 сентября в 18:34
Груженный ядерными отходами вагон сошел с рельсов на Южном Урале
Опасности для населения нет.22 апреля 2014 в 17:19
Депутаты попытаются выбить "радиационные" льготы для свердловчан
Проживающих в Каменском районе.
Главные новости
- 23 декабря в 21:56На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
- 23 декабря в 18:25Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
- 23 декабря в 17:48Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
- 23 декабря в 16:26Александр Новиков: "Ничего вы у меня не получите, животные!"
- 23 декабря в 16:16Задержан директор департамента МУГИСО
Аналитика
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?