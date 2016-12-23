Путин шокирован приговором уроженке Екатеринбурга за смсСегодня в 17:35
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И обещал разобраться.
Президент РФ Владимир Путин намерен внимательно разобраться в деле уроженки Екатеринбурга Оксаны Севастиди, приговоренную к 7 годам лишения свободы за госизмену. Поводом для обвинения послужило смс, отправленное другу в Грузию в августе 2008 года во время грузино-российского вооруженного конфликта, передает "Уралинформбюро".
"Если честно, я не следил за этим делом, но обязательно разберусь", - заявил Путин, выразив непонимание суровостью приговора.
"Насколько я понял, она написала о том, что видела. Значит, это видели все, это не было секретным", - отметил президент.
Как ранее сообщалось, Севастиди уехала с Урала в 5 лет. Сначала она жила с родителями в Абхазии, а потом переселилась в Сочи. В августе 2008 года женщина увидела поезд, который вез военную технику в направлении Абхазии. Об этом она написала смс своему знакомому в Грузию. В марте 2015 года уроженку Екатеринбурга приговорили к 7 годам лишения свободы за госизмену. Обвинение ссылалось на то, что адресат, которому было доставлено сообщение, являлся агентом спецслужб.
В 2014 году за госизмену осудили и продавца сочинского рынка Екатерину Харебаву. Она также отправила в Грузию знакомому смс об увиденном ею в 2008 году поезде. Летом этого года приговор пересмотрели, женщину отпустили на свободу.
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