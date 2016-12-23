×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Отец ребенка 13-летней челябинки позвал ее замужСегодня в 17:24

  • Текст

У них любовь.

28-летний челябинец Виталий Шакиров предложил руку и сердце 13-летней школьнице Елизавете, которая родила от него ребенка в ноябре 2016 года. Молодой человек находится в СИЗО, в отношении него расследуется дело об изнасиловании.

"У нас с Елизаветой было по обоюдному согласию, но тогда я думал, что ей 14 лет и через месяц исполнится 15, в чем она меня уверяла, да и "В Контакте" у нее стоит 2001 год рождения. Только когда у нее был день рождения, я узнал, что ей исполнилось 13 лет. Больше у нас ничего не было, а в августе я узнал, что она беременна. Я сказал, что ребенка запишу на себя и буду любить его и воспитывать, а Лизе сделал предложение руки и сердца, на которое она согласилась. Мы любим друг друга", - цитирует Шакирова портал 74.ru.

Молодой человек проживал с Лизой в одной квартире и собирался жениться на ее старшей сестре. По некоторым данным, та восприняла разрыв спокойно, простив незадачливого жениха и родственницу.

Между тем следствие считает, что Лиза забеременела в результате изнасилования, ссылаясь на ее же показания. Позже девочка отказалась от своих слов, заявив, что на нее оказали давление следователи, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
ДНК-тест вычислил отца ребенка 13-летней челябинки

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Щупальца общественности

Щупальца общественности

В органах власти.

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus