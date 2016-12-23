У них любовь.

28-летний челябинец Виталий Шакиров предложил руку и сердце 13-летней школьнице Елизавете, которая родила от него ребенка в ноябре 2016 года. Молодой человек находится в СИЗО, в отношении него расследуется дело об изнасиловании.

"У нас с Елизаветой было по обоюдному согласию, но тогда я думал, что ей 14 лет и через месяц исполнится 15, в чем она меня уверяла, да и "В Контакте" у нее стоит 2001 год рождения. Только когда у нее был день рождения, я узнал, что ей исполнилось 13 лет. Больше у нас ничего не было, а в августе я узнал, что она беременна. Я сказал, что ребенка запишу на себя и буду любить его и воспитывать, а Лизе сделал предложение руки и сердца, на которое она согласилась. Мы любим друг друга", - цитирует Шакирова портал 74.ru.

Молодой человек проживал с Лизой в одной квартире и собирался жениться на ее старшей сестре. По некоторым данным, та восприняла разрыв спокойно, простив незадачливого жениха и родственницу.

Между тем следствие считает, что Лиза забеременела в результате изнасилования, ссылаясь на ее же показания. Позже девочка отказалась от своих слов, заявив, что на нее оказали давление следователи, передает "Уралинформбюро".

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