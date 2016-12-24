На произвол судьбы.

Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев заявил, что работы на многофункциональном центре Opera Tower в Екатеринбурге возобновятся только после решения всех спорных вопросов.

"Мы не собираемся увязать в спорах. Так случилось, что появился акционер, на которого мы не рассчитывали, который пытается раскачивать лодку… Но на качающихся лодках мы не плывем. Поэтому, если удастся оформить объект на одного акционера, на какую-то группу акционеров, и мы там каким-то образом примем участие, то мы будем этот объект продолжать. Если удастся его выставить на торги, мы с удовольствием в этих торгах поучаствуем. Если получится его приобрести, мы его приобретем и будем строить. Если придет кто-то другой, никаких претензий не будет. Но пока не решатся юридические и другие вопросы, мы продолжать работу не будем", - пояснил В.Ананьев "Уралинформбюро".

Он уверен, что проект должен быть реализован: "Opera Tower не вызывает ни у кого сомнений, кроме того, что проект попал под такую атаку".

Стройка 42-этажного здания была заморожена около 2 лет назад. Осенью 2016 года выяснилось, что одним из инвесторов строительства выступает УГМК. В компании заявили, что вложили в проект почти 140 миллионов рублей и теперь планируют вернуть деньги назад. Однако никаких документальных подтверждений своего участия "медники" до сих пор не предоставили.

Ранее по теме:

Миллиардер со стройплощадки Opera Tower