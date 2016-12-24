"Атомстройкомплекс" не бросит Opera Tower 23 декабря в 18:19
- Текст
На произвол судьбы.
Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев заявил, что работы на многофункциональном центре Opera Tower в Екатеринбурге возобновятся только после решения всех спорных вопросов.
"Мы не собираемся увязать в спорах. Так случилось, что появился акционер, на которого мы не рассчитывали, который пытается раскачивать лодку… Но на качающихся лодках мы не плывем. Поэтому, если удастся оформить объект на одного акционера, на какую-то группу акционеров, и мы там каким-то образом примем участие, то мы будем этот объект продолжать. Если удастся его выставить на торги, мы с удовольствием в этих торгах поучаствуем. Если получится его приобрести, мы его приобретем и будем строить. Если придет кто-то другой, никаких претензий не будет. Но пока не решатся юридические и другие вопросы, мы продолжать работу не будем", - пояснил В.Ананьев "Уралинформбюро".
Он уверен, что проект должен быть реализован: "Opera Tower не вызывает ни у кого сомнений, кроме того, что проект попал под такую атаку".
Стройка 42-этажного здания была заморожена около 2 лет назад. Осенью 2016 года выяснилось, что одним из инвесторов строительства выступает УГМК. В компании заявили, что вложили в проект почти 140 миллионов рублей и теперь планируют вернуть деньги назад. Однако никаких документальных подтверждений своего участия "медники" до сих пор не предоставили.
Ранее по теме:
Миллиардер со стройплощадки Opera Tower
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
23 декабря в 21:56
На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
Угонщиков арестовали.23 декабря в 21:18
За суп с червями из челябинского детсада уволили поваров
Заведующая и медсестра оштрафованы.23 декабря в 21:00
В Коркино 6-летний мальчик пытался "изнасиловать" сверстницу
В детсадовской раздевалке.23 декабря в 20:23
Путин припомнил свердловским властям голодающий поселок
Под Нижним Тагилом.23 декабря в 19:32
Экс-мэр Карабаша на волоске от суда
По делу о коррупции.23 декабря в 18:56
В Озерске одобрили суперсвалку "Маяка"
На общественные слушания пришли 44 человека.23 декабря в 18:56
У Путина тоже есть вопросы к Ельцин-Центру
Но обострять он не хочет.23 декабря в 18:25
Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
После обморока.23 декабря в 18:19
"Атомстройкомплекс" не бросит Opera Tower
На произвол судьбы.23 декабря в 18:06
"Урал" первым оценит качество "Зенит-Арены"
В апреле 2017 года.23 декабря в 17:48
Щупальца общественности
В органах власти.23 декабря в 17:48
Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
В своей квартире.23 декабря в 17:37
Угонщики лайнера на Мальте грозятся взорвать 118 заложников
По другим данным, людей освободили.23 декабря в 17:35
Путин шокирован приговором уроженке Екатеринбурга за смс
И обещал разобраться.23 декабря в 17:24
Отец ребенка 13-летней челябинки позвал ее замуж
У них любовь.
Ещё в сюжете «Трехгрошовая Opera УГМК»
Главные новости
- 23 декабря в 21:56На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
- 23 декабря в 18:25Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
- 23 декабря в 17:48Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
- 23 декабря в 16:26Александр Новиков: "Ничего вы у меня не получите, животные!"
- 23 декабря в 16:16Задержан директор департамента МУГИСО
Аналитика
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?