Врачи доставали Юрия Лужкова с того света23 декабря в 18:25
- Текст
После обморока.
В одну из клиник Москвы днем 23 декабря 2016 был доставлен бывший столичный градоначальник Юрий Лужков, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник.
"К Лужкову по экстренному вызову выехал реанимобиль. У врачей было подозрение на клиническую смерть. Однако усилиями московских реаниматологов он был выведен из этого состояния и сейчас чувствует себя лучше", - сказал собеседник агентства.
Однако пресс-секретарь 80-летнего Лужкова Геннадий Теребков заявил журналистам, что никакой госпитализации не было и жизни его шефа ничего не угрожает, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
23 декабря в 21:56
На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
Угонщиков арестовали.23 декабря в 21:18
За суп с червями из челябинского детсада уволили поваров
Заведующая и медсестра оштрафованы.23 декабря в 21:00
В Коркино 6-летний мальчик пытался "изнасиловать" сверстницу
В детсадовской раздевалке.23 декабря в 20:23
Путин припомнил свердловским властям голодающий поселок
Под Нижним Тагилом.23 декабря в 19:32
Экс-мэр Карабаша на волоске от суда
По делу о коррупции.23 декабря в 18:56
В Озерске одобрили суперсвалку "Маяка"
На общественные слушания пришли 44 человека.23 декабря в 18:56
У Путина тоже есть вопросы к Ельцин-Центру
Но обострять он не хочет.23 декабря в 18:25
Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
После обморока.23 декабря в 18:19
"Атомстройкомплекс" не бросит Opera Tower
На произвол судьбы.23 декабря в 18:06
"Урал" первым оценит качество "Зенит-Арены"
В апреле 2017 года.23 декабря в 17:48
Щупальца общественности
В органах власти.23 декабря в 17:48
Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
В своей квартире.23 декабря в 17:37
Угонщики лайнера на Мальте грозятся взорвать 118 заложников
По другим данным, людей освободили.23 декабря в 17:35
Путин шокирован приговором уроженке Екатеринбурга за смс
И обещал разобраться.23 декабря в 17:24
Отец ребенка 13-летней челябинки позвал ее замуж
У них любовь.
-
22 декабря в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.30 мая в 11:44
В Тюмени до полусмерти избили водителя скорой
Приехавшего на вызов.06 февраля 2015 в 07:51
Врачи борются за жизнь 21-летней дочери Уитни Хьюстон
Девушку нашли в ванне без сознания.
Главные новости
- 23 декабря в 21:56На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
- 23 декабря в 18:25Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
- 23 декабря в 17:48Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
- 23 декабря в 16:26Александр Новиков: "Ничего вы у меня не получите, животные!"
- 23 декабря в 16:16Задержан директор департамента МУГИСО
Аналитика
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?