После обморока.

В одну из клиник Москвы днем 23 декабря 2016 был доставлен бывший столичный градоначальник Юрий Лужков, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник.

"К Лужкову по экстренному вызову выехал реанимобиль. У врачей было подозрение на клиническую смерть. Однако усилиями московских реаниматологов он был выведен из этого состояния и сейчас чувствует себя лучше", - сказал собеседник агентства.

Однако пресс-секретарь 80-летнего Лужкова Геннадий Теребков заявил журналистам, что никакой госпитализации не было и жизни его шефа ничего не угрожает, передает "Уралинформбюро".