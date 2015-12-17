Но обострять он не хочет.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря высказался насчет критики екатеринбургского Ельцин-Центра со стороны режиссера Никиты Михалкова.

По словам главы государства, он беседовал и с кинодеятелем, и с дочерью Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой, и с другими заинтересованными лицами, передает "Уралинформбюро".

"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимательного подхода к ним, связанные прежде всего с подачей информации об истории России не только за новейшее время, но и истории в целом. И со мной коллеги согласились, что, наверное, есть необходимость какие-то вещи более точно подать. Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы", - отметил Путин.

Он добавил, что накануне столетия революции 1917 года нужно вести дело к примирению, а не к разрыву.

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