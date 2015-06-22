Путин припомнил свердловским властям голодающий поселок23 декабря в 20:23
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Под Нижним Тагилом.
Президент РФ Владимир Путин пожурил свердловское правительство и власти Нижнего Тагила за невнимание к поселку Серебрянка, отрезанному от цивилизации. В октябре 2015 года дорогу к поселку размыло, жители сидели без продуктов и лекарств.
"Очень жаль, что местное руководство, в том числе региональное руководство самоустраняется от решения подобных вопросов. Обращу на это внимание губернатора, а он, надеюсь, отреагирует совместно с местными властями", - отметил глава государства на пресс-конференции 23 декабря 2016 года.
Стоит напомнить, что спросить о судьбе Серебрянки екатеринбургский журналист Максим Румянцев собирался на президентской встрече со СМИ еще год назад, по горячим следам, да не вышло.
Впрочем, тема остается актуальной – в казне региона вряд ли отыщутся лишние 1,5 миллиарда рублей на новый путь к таежной деревне. И тагильскому мэру Сергею Носову в период межсезонья лучше навещать голодающих на вертолете, чтобы не утонуть в грязи, как в прошлый раз.
Ранее по теме:
Журналист из Екатеринбурга спросит Путина про отрезанную от мира Серебрянку
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