Заведующая и медсестра оштрафованы.

Как ни открещивалось руководство детсада № 370 "Золушка" в Челябинске от супа с червяками, прокуратура их нашла и опознала. Это оказались личинки пищевой моли, сообщили "Уралинформбюро" в областном надзорном ведомстве.

Повар и шеф-повар садика уволены. Учреждению вкатили 30 тысяч рублей штрафа, с заведующей и медсестры сняли по 3 тысячи. Еще двум сотрудникам объявлен выговор.

Стоит отметить, что поводом для проверки стали обращения родителей воспитанников и публикации в СМИ.

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