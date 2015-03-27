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Обломки Ту-154 и тела жертв уносит в Черное мореСегодня в 08:12

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Сильным течением.

Обломки самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, оказались раскиданы на большой территории. Ее радиус составил 1,5 километра, а глубина - около 70 метров. Как объяснил министр транспорта РФ Максим Соколов, это связано с сильным течением.

Сейчас в районе крушения работают 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и более 100 водолазов. Перед ними поставлены задачи извлекать тела погибших и искать "черные ящики". Последние из соображений секретности были без радиомаяков.

По мнению ряда СМИ, авиакатастрофа под Сочи не является терактом. Каждый российский самолет, летящий в Сирию, находится под пристальным вниманием со стороны стран НАТО, которые бы сразу сообщили о таком развитии событий. Кроме того, до последнего не было известно, что судно будет дозаправляться именно в Адлере.

Ту-154 разбился утром 25 декабря в нескольких километрах от Сочи. На его борту находились 92 человека. В их числе 64 артиста коллектива ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, 9 журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". Также в самолете летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. В результате крушения никто не выжил, передает "Уралинформбюро".

По факту катастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

26 декабря объявлено в России днем траура.

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