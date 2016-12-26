В стране траур.

На Среднем Урале по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева 26 декабря 2016 года отменены все официальные развлекательные и праздничные мероприятия. Свердловчане вместе со страной скорбят о жертвах крушения Ту-154 над Черным морем, которое произошло накануне.

Исключение может быть сделано лишь в отношении елок для малышей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

Ту-154 разбился утром 25 декабря в нескольких километрах от Сочи. На его борту находились 92 человека. В их числе артисты коллектива ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". Также в самолете летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

СКР возбудил уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).