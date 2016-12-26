Куйвашев отменил корпоративы 26 декабряСегодня в 08:40
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В стране траур.
На Среднем Урале по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева 26 декабря 2016 года отменены все официальные развлекательные и праздничные мероприятия. Свердловчане вместе со страной скорбят о жертвах крушения Ту-154 над Черным морем, которое произошло накануне.
Исключение может быть сделано лишь в отношении елок для малышей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.
Ту-154 разбился утром 25 декабря в нескольких километрах от Сочи. На его борту находились 92 человека. В их числе артисты коллектива ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". Также в самолете летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
СКР возбудил уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
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