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Куйвашев отменил корпоративы 26 декабряСегодня в 08:40

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В стране траур.

На Среднем Урале по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева 26 декабря 2016 года отменены все официальные развлекательные и праздничные мероприятия. Свердловчане вместе со страной скорбят о жертвах крушения Ту-154 над Черным морем, которое произошло накануне.

Исключение может быть сделано лишь в отношении елок для малышей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

Ту-154 разбился утром 25 декабря в нескольких километрах от Сочи. На его борту находились 92 человека. В их числе артисты коллектива ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". Также в самолете летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

СКР возбудил уголовное дело по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

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