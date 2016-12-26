×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Арктику разжарило до нуляСегодня в 08:53

  • Текст

Ледники стремительно тают.

Температура в Арктике катастрофически быстро растет и вскоре достигнет нулевой отметки. Об этом предупреждают сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США. По их данным, за минувшие два месяца потеплело на 5 градусов.

Толщина льда в Северном Ледовитом океане значительно уменьшилась летом 2016 года. Этому способствуют не только атлантические течения, но и деятельность человека. Процесс таяния ледников может привести к серьезным катаклизмам на планете, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус

Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус

Почувствуйте разницу.

Щупальца общественности

Щупальца общественности

В органах власти.

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus