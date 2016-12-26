Ледники стремительно тают.

Температура в Арктике катастрофически быстро растет и вскоре достигнет нулевой отметки. Об этом предупреждают сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США. По их данным, за минувшие два месяца потеплело на 5 градусов.

Толщина льда в Северном Ледовитом океане значительно уменьшилась летом 2016 года. Этому способствуют не только атлантические течения, но и деятельность человека. Процесс таяния ледников может привести к серьезным катаклизмам на планете, передает "Уралинформбюро".