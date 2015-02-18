Если ритейлеры получат карт-бланш.

Региональным властям запретят регулировать наценки на детское питание. С таким предложением выступил Минсельхоз России, пишет "Коммерсантъ".

В ведомстве считают, что из-за вступления в силу поправок к закону "О торговле" ритейлеры откажутся от детского питания из-за убыточности. Стоит напомнить, что изменения в закон ограничивают размер бонусов, которые торговцы вправе требовать с поставщика. Ожидается, что свои потери ритейл будет закладывать в розничную наценку. Понятно, что регулирование со стороны властей не позволит им этого сделать.

В Минсельхозе опасаются, что ассортимент детского питания в магазинах резко сократится, а некоторые ритейлеры и вовсе откажутся от его реализации. Вместе с тем отмена регулирования наценки может повлечь серьезный скачок цен, передает "Уралинформбюро".

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