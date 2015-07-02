По решению Рособрнадзора.

Рособрнадзор запретил набор абитуриентов еще в один вуз Екатеринбурга - Уральский институт бизнеса и управления, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве. Ранее это учебное заведение лишили государственной аккредитации. С 16 по 22 декабря 2016 года в институте прошли проверки, в ходе которых выяснилось, что предписания Рособрнадзора не выполнены.

До этого принимать абитуриентов запретили в Уральский институт экономики, управления и права, Уральский гуманитарный институт, Уральский финансово-юридический институт и Уральский институт коммерции и права.