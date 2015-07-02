Уральскому институту бизнеса и управления запрещен набор студентовСегодня в 11:05
- Текст
По решению Рособрнадзора.
Рособрнадзор запретил набор абитуриентов еще в один вуз Екатеринбурга - Уральский институт бизнеса и управления, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве. Ранее это учебное заведение лишили государственной аккредитации. С 16 по 22 декабря 2016 года в институте прошли проверки, в ходе которых выяснилось, что предписания Рособрнадзора не выполнены.
До этого принимать абитуриентов запретили в Уральский институт экономики, управления и права, Уральский гуманитарный институт, Уральский финансово-юридический институт и Уральский институт коммерции и права.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:11
"Уральские авиалинии" полетят в Казахстан из Жуковского
Астана дала добро.Сегодня в 15:01
Алтаец покалечился в ДТП на тюменской трассе
У него перелом таза и травма головы.Сегодня в 14:57
Куйвашев: храму Екатерины стоять на воде
Остальное - архитектурные нюансы.Сегодня в 14:49
Путин согнал свердловских чиновников на проселочную дорогу
Латать дыры.Сегодня в 14:48
Россия замахнулась на рост нефтеэкспорта
А переработка ползет вниз.Сегодня в 14:40
В Невьянске следователь наживалась на подозреваемых
Ей грозит 6 лет колонии.Сегодня в 14:37
Солнце сожжет Землю через 5 миллиардов лет
Превратившись в красного гиганта.Сегодня в 14:31
Екатеринбуржец впал в кому после наезда автобуса
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.Сегодня в 14:31
Из-за траура на Урале отменили детские елки
В Перми, Тюмени и Нижнем Тагиле.Сегодня в 14:29
Куйвашев назвал подлостью допинг-скандал с Поветкиным
В день боя.Сегодня в 13:46
Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
Если они вложат в строительство 40 миллиардов.Сегодня в 13:44
Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
С его согласия.Сегодня в 13:39
Хоспис в Екатеринбурге назовут в честь доктора Лизы
Погибшей при крушении Ту-154.Сегодня в 13:35
7-летний екатеринбуржец попал в больницу после ДТП
На бульваре Петра Кожемяко.Сегодня в 13:27
Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
Избежав дисквалификации.
-
20 июня в 17:42
Сотрудниц челябинского вуза осудили за хищение 54,5 миллиона рублей
Они начисляли себе заоблачные зарплаты.02 июля 2015 в 13:41
Кокшаров предлагает преподавателям УрФУ три варианта после сокращения
На улице никто не окажется.30 сентября 2014 в 15:37
Уральскому педуниверситету разрешили набирать студентов
После закрытия филиала в Каменске-Уральском.25 сентября 2014 в 18:05
Уральскому педуниверситету могут разрешить набор заочников
Уже через несколько дней.22 сентября 2014 в 12:53
Рособрнадзор запретил набор студентов Уральскому педуниверситету
Первокурсников отчислять не будут.19 августа 2014 в 11:52
Руководителей уральского института "прописали" в колонию
За получение двухмиллионной мзды.11 июля 2014 в 15:36
Восемь российских вузов лишились права набора студентов
Их филиалы есть и на Урале.21 марта 2014 в 11:01
Преподаватель тюменского вуза наживалась на студентах
Ее "спонсорами" стали 53 учащихся.04 июля 2013 в 13:48
Руководители уральского института отданы под суд за взятку
Двухмиллионная мзда тянет на 15 лет тюрьмы.
Главные новости
- Сегодня в 13:46Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
- Сегодня в 13:44Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
- Сегодня в 13:27Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
- Сегодня в 12:42Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
- Сегодня в 12:07В Челябинске возобновляется голодовка жильцов общежитий
Аналитика
Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Почувствуйте разницу.
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.