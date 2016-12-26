Лжесотрудники "горгаза" устроили пожар в квартире екатеринбурженкиСегодня в 11:26
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Чудом удалось избежать трагедии.
В Екатеринбурге при замене крана и шланга газовой плиты в квартире на Донбасской, 16 вспыхнул пожар. Работы проводила сторонняя организация, горе-мастер получил ожог рук. Обгорели кухонный гарнитур и вытяжка.
Со слов абонента, в их доме был массовый поквартирный обход, некие лица представлялись сотрудниками горгаза и сообщали о необходимости замены кранов и шлангов к газовой плите. За работы пожилая женщина отдала 2 тысячи рублей. Чек был выписан организацией "Квадрат Газ Сервис". Вытяжку хозяйке пришлось выбросить.
Данный факт выяснился при плановом визите специалистов АО "Екатеринбурггаз" 22 декабря 2016 года для технического обслуживания газового оборудования на Донбасской, 16. В квартире пострадавшей была выявлена утечка газа между краном опуска и газопроводом, образовавшаяся вследствие некачественной установки крана.
Гражданам, пострадавшим от некачественной установки газового оборудования сторонними лицами, необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".
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