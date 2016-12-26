В больницах и школах Южного Урала введен карантинСегодня в 12:12
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По гриппу.
Главный санитарный врач Челябинской области ввел карантин в больницах и школах региона. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Южном Урале превышает эпидемический порог на 8%.
Медицинские и образовательные учреждения должны усилить дезинфекционный режим, а также оперативно реагировать на признаки ОРВИ у взрослых и детей. Карантин будет действовать до особых распоряжений, уточнили "Уралинформбюро" в областном управлении Роспотребнадзора.
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