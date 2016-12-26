По гриппу.

Главный санитарный врач Челябинской области ввел карантин в больницах и школах региона. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Южном Урале превышает эпидемический порог на 8%.

Медицинские и образовательные учреждения должны усилить дезинфекционный режим, а также оперативно реагировать на признаки ОРВИ у взрослых и детей. Карантин будет действовать до особых распоряжений, уточнили "Уралинформбюро" в областном управлении Роспотребнадзора.