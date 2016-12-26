В Кольцово ждут задержанные рейсы из 6 городовСегодня в 11:47
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В том числе из Москвы.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержано несколько рейсов.
На три часа опоздает самолет из московского Шереметьево, другой борт оттуда отменен. Из-за нелетной погоды позже на 2-4 часа прилетят лайнеры из Оренбурга и Сургута. Воздушные суда из Самары и Урая задержаны на 3 часа, на 2 часа – из Ижевска. Причиной стало позднее прибытие самолетов, передает "Уралинформбюро".
Из-за этого же откладывается вылет борта в Самару на 2,5 часа, в Урай - на 4 часа, в Ижевск - на 3 часа. Отменен самолет в Шереметьево.
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