В Челябинске возобновляется голодовка жильцов общежитийСегодня в 12:07
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К ситуации подключилась прокуратура.
На Южном Урале набирает обороты голодовка жильцов общежитий. 26 декабря 2016 года к акции подключились челябинцы на Машиностроителей, 6 и Марченко, 22. Список может пополнить общежитие на Комсомольской, 9 в поселке Мирный.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", десятки южноуральцев требуют от губернатора Бориса Дубровского помощи в процессе приватизации их жилья. В ряде общежитий по договору соцнайма проживают люди, не относящиеся к балансодержателям зданий. Приватизировать свои комнаты они не могут – для этого дома должны быть переданы на муниципальный баланс.
"Людям опять написали, что их требования выполняются. А какие выполняются? Требование было, чтобы губернатор принял решение, а материалы по ситуации отправили в рабочую группу Заскобрания, которое и так уже все необходимые решения приняло. Создается впечатление, хотя оно в реальности так и есть, что просто хотят, чтобы не было общественного резонанса. В связи с этим люди-то уже не верят власти. Говорят: "Мы будем стоять до конца!", - рассказал агентству бывший региональный уполномоченный по правам человека Алексей Севастьянов.
По его словам, существующее законодательство позволяет приватизировать общежития, использующиеся не по целевому назначению. Указанные здания как раз такие: в ряде из них доля жильцов, не относящихся к фактическому владельцу здания (например, колледжу), доходит до 90%. При этом собственник может через суд выставить людей на улицу, и такое уже бывало.
Пока безмолвствует глава региона, за дело взялась прокуратура. 23 декабря представители надзорного ведомства встретились с голодающими и уточнили их требования. На время проверки голодовка была приостановлена.
"Расширили рамки проверки. Если раньше проверяли, проживают люди или нет, то сейчас с прокурором определились, что будем выяснять – кто до 2005 года проживал, чтобы напрямую могли приватизировать (а такая практика была в Челябинске), кто с 2005 года как служебное жилье получал. Последнее нам позволит адресно помочь людям приватизировать", - пояснил А.Севастьянов.
Голодовка в челябинских общежитиях началась 19 декабря. Первыми протест бездействию команды Бориса Дубровского выразили жильцы дома на Барбюса, 136в. Чуть позже к ним присоединились жители домов на Комарова, 41 и Победы, 287а.
К исходу недели голодающие начали терять сознание - медики заговорили об угрозе летальных исходов. Губернатор подключил Заксобрание, хотя, как утверждает Севастьянов, дать ход приватизации общежитий может только сам Дубровский.
"Даже в министерстве образования уже все решения приняли. Нужна только его (Бориса Дубровского – прим.ред.) подпись. Поэтому пока губернатор не начнет работать, сам не разберется с проблемой, голодовка, скорее всего, будет продолжаться", - резюмировал собеседник агентства.
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