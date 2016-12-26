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Голод заставляет лучше работатьСегодня в 12:30

И фонтанировать идеями.

Американские ученые из университета Джона Хопкинса выяснили, что голод заставляет людей работать усерднее, сообщают федеральные СМИ.

В масштабном исследовании приняли участие 1500 человек – сотрудников из Силиконовой долины. Они ничего не ели в течение полутора суток. После контрольных замеров выяснилось, что 9 из 10 голодающих трудятся гораздо эффективнее и креативнее. Теперь в планах участников эксперимента обходиться без еды по 60 часов, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
российский бытовой кошмар Сегодня в 12:49

Это они таким макаром приучают россиян к мысли, что быть голодным и нищим-это типа нормально. А ещё типа нормальнее быть голодным и нищим в концлагере, там уж точно будет обеспечен голод и уж как там все заработают, ёпт. И "ничего не ели в течение полутора суток"-то как средняя температура по больнице. Кто-то так обжирается постоянно, что ничего не есть в течение полутора суток-это благо, просто для разгрузки кишечника. А вот если пенсионер, который со своей пенсии отдал деньги за коммуналку и ему остались 2 тысячи на месяц, живёт именно по такому режиму питания - день ест, день не ест, то у него вряд ли будут силы даже не то, что на какую-то на работу, а просто на элементарное бытовое самообслуживание.

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