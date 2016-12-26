И фонтанировать идеями.

Американские ученые из университета Джона Хопкинса выяснили, что голод заставляет людей работать усерднее, сообщают федеральные СМИ.

В масштабном исследовании приняли участие 1500 человек – сотрудников из Силиконовой долины. Они ничего не ели в течение полутора суток. После контрольных замеров выяснилось, что 9 из 10 голодающих трудятся гораздо эффективнее и креативнее. Теперь в планах участников эксперимента обходиться без еды по 60 часов, передает "Уралинформбюро".