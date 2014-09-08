Приставы закрыли карьер "Южуралзолота"Сегодня в 12:27
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Из-за угрозы нефтепроводам.
Березняковский карьер АО "Южуралзолото группа компаний", от которого протянулась опасная трещина к нефтепроводам, закрыт на 60 суток судебными приставами. Срок исчисляется с 16 декабря 2016 года.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Челябинской области, руководство предприятия предупреждено об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, составлен акт о приостановлении деятельности. Исполнение решения cуда будет контролироваться ежедневно, в том числе в новогодние каникулы.
Ранее Уральское управление Ростехнадзора установило, что северный борт Березняковского карьера деформирован и находится в опасной близости от охранной зоны действующего нефтепровода (норматив – минимум 50 метров). Был составлен административный протокол о нарушении требований промбезопасности. Еткульский райсуд постановил временно прекратить горные работы, поскольку они могут повлечь за собой техногенную катастрофу.
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