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Екатеринбуржцы несут цветы к Дому журналистовСегодня в 12:59

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В память о погибших в крушении Ту-154.

Екатеринбург погрузился в траур по погибшим в крушении Ту-154. У входа в Дом журналистов выставлен стенд с фотографиями девяти работников СМИ, находившихся на борту. "Сегодня с утра несут цветы… Вечная память…" - пишет на своей странице в Facebook председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 25 декабря 2016 года. Лайнер, направлявшийся в Сирию, рухнул в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи, где осуществлял дозаправку, передает "Уралинформбюро".

На борту находились 92 человека – 8 членов экипажа и 83 пассажира. В числе последних были участники ансамбля имени Александрова (включая худрука Валерия Халилова), врач Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков и журналисты – представители "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".

26 декабря объявлено общенациональным днем траура.

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