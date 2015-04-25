Дети из уральской глубинки ходят за знаниями 25 километров в деньСегодня в 13:12
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У них забрали школьный автобус.
Дети из деревни Беловодье ходят пешком на уроки в Каменск-Уральский и обратно – 12 километров в один конец. В разгар зимы их перестал забирать школьный автобус.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, у водителя истек срок действия карты к тахографу, и до получения новой он ездить не сможет. Автобус приписан к МКОУ "Каменская средняя общеобразовательная школа".
Надзорные органы обещают разобраться. Проверка инициирована по заявлению местной жительницы и публикациям в СМИ.
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