В Перми, Тюмени и Нижнем Тагиле.

В связи с общенациональным трауром по жертвам крушения Ту-154 в городах УрФО отменяют елки. В День скорби, 26 декабря, от детских праздников отказались в Перми, Тюмени и Нижнем Тагиле, передает "Уралинформбюро". Соответствующую информацию распространили городские администрации.

Отменить развлекательные мероприятия на Среднем Урале ранее поручил губернатор Евгений Куйвашев. Для детских праздников сделали исключение. Нижний Тагил отказался от елок по своей инициативе, а в Екатеринбурге детей решили не лишать новогодней сказки.

Информации об отмене Кремлевской елки сегодня пока не поступало.

Самолет Ту-154 рухнул в Черное море утром 25 декабря 2016 года. В авиакатастрофе погибли 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них были музыканты ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ и известный врач Елизавета Глинка.