Хоспис в Екатеринбурге назовут в честь доктора ЛизыСегодня в 13:39
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Погибшей при крушении Ту-154.
В честь известного врача Елизаветы Глинки, погибшей 25 декабря 2016 года, в столице Урала назовут хоспис. Об этом сообщается на сайте городской думы. Имя доктора Лизы присвоят отделению паллиативной помощи ЦГБ №2 - врач внесла существенный вклад в его создание и была на открытии.
Самолет Ту-154, на борту которого была Елизавета Глинка, упал в Черное море. В авиакатастрофе погибли 8 членов экипажа и 84 пассажира. В их числе музыканты ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков и журналисты "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".
Елизавета Глинка – общественный деятель, правозащитник, создатель фонда "Справедливая помощь". Она входила в совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, передает "Уралинформбюро".
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