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Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частникиСегодня в 13:46

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Если они вложат в строительство 40 миллиардов.

Управление второй веткой екатеринбургского метро могут поручить частной компании. Об этом на пресс-конференции 26 декабря 2016 года заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Но нам бы хотелось, чтобы инвестор не просто вложил деньги и потом получал прибыль и проценты – нам интересно, чтобы он вложил и сам бы управлял", - заявил Евгений Куйвашев.

Он отметил, что переговоры с потенциальными инвесторами и банками уже ведутся.

Вторая ветка метро должна пройти от ВИЗа до Площади 1905 года. На ее строительство необходимо порядка 40 миллиардов рублей.

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