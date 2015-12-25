Если они вложат в строительство 40 миллиардов.

Управление второй веткой екатеринбургского метро могут поручить частной компании. Об этом на пресс-конференции 26 декабря 2016 года заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Но нам бы хотелось, чтобы инвестор не просто вложил деньги и потом получал прибыль и проценты – нам интересно, чтобы он вложил и сам бы управлял", - заявил Евгений Куйвашев.

Он отметил, что переговоры с потенциальными инвесторами и банками уже ведутся.

Вторая ветка метро должна пройти от ВИЗа до Площади 1905 года. На ее строительство необходимо порядка 40 миллиардов рублей.