Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частникиСегодня в 13:46
- Текст
Если они вложат в строительство 40 миллиардов.
Управление второй веткой екатеринбургского метро могут поручить частной компании. Об этом на пресс-конференции 26 декабря 2016 года заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"Но нам бы хотелось, чтобы инвестор не просто вложил деньги и потом получал прибыль и проценты – нам интересно, чтобы он вложил и сам бы управлял", - заявил Евгений Куйвашев.
Он отметил, что переговоры с потенциальными инвесторами и банками уже ведутся.
Вторая ветка метро должна пройти от ВИЗа до Площади 1905 года. На ее строительство необходимо порядка 40 миллиардов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:11
"Уральские авиалинии" полетят в Казахстан из Жуковского
Астана дала добро.Сегодня в 15:01
Алтаец покалечился в ДТП на тюменской трассе
У него перелом таза и травма головы.Сегодня в 14:57
Куйвашев: храму Екатерины стоять на воде
Остальное - архитектурные нюансы.Сегодня в 14:49
Путин согнал свердловских чиновников на проселочную дорогу
Латать дыры.Сегодня в 14:48
Россия замахнулась на рост нефтеэкспорта
А переработка ползет вниз.Сегодня в 14:40
В Невьянске следователь наживалась на подозреваемых
Ей грозит 6 лет колонии.Сегодня в 14:37
Солнце сожжет Землю через 5 миллиардов лет
Превратившись в красного гиганта.Сегодня в 14:31
Екатеринбуржец впал в кому после наезда автобуса
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.Сегодня в 14:31
Из-за траура на Урале отменили детские елки
В Перми, Тюмени и Нижнем Тагиле.Сегодня в 14:29
Куйвашев назвал подлостью допинг-скандал с Поветкиным
В день боя.Сегодня в 13:46
Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
Если они вложат в строительство 40 миллиардов.Сегодня в 13:44
Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
С его согласия.Сегодня в 13:39
Хоспис в Екатеринбурге назовут в честь доктора Лизы
Погибшей при крушении Ту-154.Сегодня в 13:35
7-летний екатеринбуржец попал в больницу после ДТП
На бульваре Петра Кожемяко.Сегодня в 13:27
Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
Избежав дисквалификации.
-
07 октября в 10:28
Куйвашева просят спасти Новоуральск от кремниевой "бомбы"
Грозящей вторым Чернобылем.10 августа в 11:08
Застройщик "притормозил" екатеринбургскую Opera Tower
Вперед пойдут другие проекты.02 августа в 17:48
Москва отдаст Среднему Уралу НИИ ОММ и военный госпиталь
Около Центрального стадиона.15 апреля в 14:49
Средний Урал нацелился на строительство скоростных трасс
В ближайшей перспективе.01 апреля в 18:46
Путин пообещал помочь Среднему Уралу с большими стройками
Речь идет о ЕКАД и НИИ ОММ.25 декабря 2015 в 17:09
Мечты, мечты - в Челябинске ветку метро хотят продлить до Чурилово
И северо-западных микрорайонов.26 ноября 2015 в 18:00
Куйвашев проинспектировал первое на Среднем Урале "жилье для российской семьи"
И новый детсад в Каменске-Уральском.12 ноября 2015 в 12:58
Ввод жилья на Среднем Урале вырос на 20%
Сдано 2 миллиона "квадратов".29 июня 2015 в 14:36
Свердловских застройщиков ждут тотальные проверки
На качество.31 октября 2014 в 16:54
На Среднем Урале построили более 1,3 миллиона жилых "квадратов"
К концу года стройку "разгонят" до 2 миллионов.
Главные новости
- Сегодня в 13:46Второй веткой екатеринбургского метро будут управлять частники
- Сегодня в 13:44Куйвашев "списал" Паслера 4 года назад
- Сегодня в 13:27Шипулин продолжит борьбу за Кубок мира
- Сегодня в 12:42Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
- Сегодня в 12:07В Челябинске возобновляется голодовка жильцов общежитий
Аналитика
Халтурный Дед Мороз и плачущий Санта-Клаус
Почувствуйте разницу.
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.