Превратившись в красного гиганта.

Земля исчезнет через 5 миллиардов лет, подсчитали бельгийские ученые.

Исследователи проследили за судьбой звезды L2 Puppis, которая аналогична по размеру и массе Солнцу. Небесное тело превратилось в красного гиганта и испепелило ближайшие планеты. По мнению ученых, именно такой сценарий ждет Землю.

Стоит отметить, что возраст нашей планеты составляет примерно 4,54 миллиарда лет. Таким образом, она приближается к своему жизненному "экватору", передает "Уралинформбюро".