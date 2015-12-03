Солнце сожжет Землю через 5 миллиардов летСегодня в 14:37
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Превратившись в красного гиганта.
Земля исчезнет через 5 миллиардов лет, подсчитали бельгийские ученые.
Исследователи проследили за судьбой звезды L2 Puppis, которая аналогична по размеру и массе Солнцу. Небесное тело превратилось в красного гиганта и испепелило ближайшие планеты. По мнению ученых, именно такой сценарий ждет Землю.
Стоит отметить, что возраст нашей планеты составляет примерно 4,54 миллиарда лет. Таким образом, она приближается к своему жизненному "экватору", передает "Уралинформбюро".
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