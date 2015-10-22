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Путин согнал свердловских чиновников на проселочную дорогуСегодня в 14:49

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Латать дыры.

Дорогу между отрезанным от мира поселком Серебрянка и Нижним Тагилом начнут ремонтировать в 2017 году. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на пресс-конференции 26 декабря 2016 года.

Он пояснил, что невозможно осилить сразу все работы: на отрезок длиной 50 километров требуется 1,5 миллиарда рублей, то есть весь бюджет дорожного капремонта в регионе. Поэтому на первом этапе приведут в порядок наиболее разбитые участки, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что тремя днями ранее судьбой Серебрянки озаботился президент РФ Владимир Путин. Много лет подряд в межсезонье дорогу к деревне размывает, и сельчане сидят без продуктов и лекарств. Глава государства обещал поставить эту проблему на вид свердловским чиновникам.

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