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Куйвашев: храму Екатерины стоять на водеСегодня в 14:57

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Остальное - архитектурные нюансы.

Храм святой Екатерины в уральской столице должен располагаться именно в акватории Городского пруда. Это оптимальный вариант, подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции 26 декабря 2016 года.

"Обсуждалось место расположения, архитектурный облик, на старом месте построить или на новом. Мне кажется, это решение, которое позволяет удовлетворить всех. А что касается вида – то это уже должны решать архитекторы. Но то, что он должен быть, это очевидно", - отметил Е.Куйвашев.

Глава региона назвал храм хорошим подарком для жителей, передает корреспондент "Уралинформбюро".

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