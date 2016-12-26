Остальное - архитектурные нюансы.

Храм святой Екатерины в уральской столице должен располагаться именно в акватории Городского пруда. Это оптимальный вариант, подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции 26 декабря 2016 года.

"Обсуждалось место расположения, архитектурный облик, на старом месте построить или на новом. Мне кажется, это решение, которое позволяет удовлетворить всех. А что касается вида – то это уже должны решать архитекторы. Но то, что он должен быть, это очевидно", - отметил Е.Куйвашев.

Глава региона назвал храм хорошим подарком для жителей, передает корреспондент "Уралинформбюро".