Уральские города вошли в топ-10 самых читающих26 декабря в 17:51
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В списке Пермь, Екатеринбург и Челябинск.
Один из мобильных операторов озвучил список десяти самых читающих городов страны. Первое место заняла Казань, за ней следуют Уфа и Пермь. Екатеринбург и Челябинск оказались на пятой и восьмой строчках соответственно. При этом ни Москва, ни Санкт-Петербург в список не попали.
Для составления рейтинга использовали данные мобильного приложения для чтения книг. Количество его пользователей в каждом городе-миллионнике соотносили с количеством жителей, вычислив долю читающего населения, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе оператора.
К слову, самым популярным произведением в 2016 году стал роман Дэна Брауна "Инферно".
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