В списке Пермь, Екатеринбург и Челябинск.

Один из мобильных операторов озвучил список десяти самых читающих городов страны. Первое место заняла Казань, за ней следуют Уфа и Пермь. Екатеринбург и Челябинск оказались на пятой и восьмой строчках соответственно. При этом ни Москва, ни Санкт-Петербург в список не попали.

Для составления рейтинга использовали данные мобильного приложения для чтения книг. Количество его пользователей в каждом городе-миллионнике соотносили с количеством жителей, вычислив долю читающего населения, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе оператора.

К слову, самым популярным произведением в 2016 году стал роман Дэна Брауна "Инферно".