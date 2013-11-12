Версия теракта ушла в тень.

Несколько пассажиров, чьи тела найдены на месте крушения Ту-154 в Черном море, были в спасательных жилетах и готовились к эвакуации. Такие данные сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом поисковой операции.

ФСБ проверяет основные версии причин трагедии - попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Водолазы обнаружили крупные обломки судна, решается вопрос об их подъеме со дна, передает "Уралинформбюро".

Признаков, указывающих на теракт, силовики пока не усматривают. Лайнер не перевозил грузов военного и двойного назначения и пиротехнику. Взяты показания очевидцев падения самолета, в распоряжении следственной группы есть запись видеорегистратора.

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2016 года. На борту было 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова (включая худрука Валерия Халилова), журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Поисково-спасательные работы проводятся круглосуточно. В них задействовано 3 500 человек. За сутки обнаружено 11 тел и 154 фрагмента.

26 декабря объявлен общенациональный траур.