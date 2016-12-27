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Россияне променяли заграницу на родные просторы27 декабря 2016 в 10:40

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Выездной туризм потерял 20%.

Россияне все меньше выезжают за рубеж. В 2016 году снижение выездного турпотока составит 20%. Показатель падает третий год подряд, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "И это же мы видим на Рождество и Новый год", - добавил он.

По словам Ю.Барзыкина, вместе с тем растет внутренний туризм. По итогам 10 месяцев увеличение составило 18%. В частности, Краснодарский край посетило более 15 миллионов туристов, Крым – порядка 6 миллионов, Алтайский край – 2 миллионов, Санкт-Петербург – 7 миллионов, пишут федеральные СМИ.

В России практически нет неперспективных регионов с точки зрения туризма, считает вице-президент РСТ. Исходя из этого, бизнесу необходимо открывать новые направления, передает "Уралинформбюро".

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