Взяв на себя "грязную" работу.

Министерство чрезвычайных ситуаций России получило в распоряжение новейшего робота, способного распознавать источник радиации. Он сможет полностью заменить человека при работах по ликвидации аварий на атомных станциях или химически заводах, сообщают "Известия".

Разработчик новинки – российский институт робототехники. Механизм представляет собой вездеход на шести колесах размером полтора метра на метр и весом около четверти тонны. Главная составляющая – телегаммавизор. Этот оптический прибор способен "разглядеть" пятна радиации. Робот может работать по заложенным ранее алгоритмам либо подчинятся командам оператора через Wi-Fi.

Упрощенный вариант машины уже участвовал в учениях войск радиационной, химической и биологической защиты, передает "Уралинформбюро".