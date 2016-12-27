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Робот МЧС "заслонит" спасателей от радиации27 декабря 2016 в 10:48

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Взяв на себя "грязную" работу.

Министерство чрезвычайных ситуаций России получило в распоряжение новейшего робота, способного распознавать источник радиации. Он сможет полностью заменить человека при работах по ликвидации аварий на атомных станциях или химически заводах, сообщают "Известия".

Разработчик новинки – российский институт робототехники. Механизм представляет собой вездеход на шести колесах размером полтора метра на метр и весом около четверти тонны. Главная составляющая – телегаммавизор. Этот оптический прибор способен "разглядеть" пятна радиации. Робот может работать по заложенным ранее алгоритмам либо подчинятся командам оператора через Wi-Fi.

Упрощенный вариант машины уже участвовал в учениях войск радиационной, химической и биологической защиты, передает "Уралинформбюро".

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