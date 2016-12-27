Из Деда Мороза и Снегурочки.

В ООО "Газпром добыча Ямбург" прошла ежегодная благотворительная акция "Новогодний десант". Во время вояжа по Новому Уренгою Дед Мороз и Снегурочка раздали подарки от компании.

Сначала сказочные персонажи заглянули к 2-летнему Георгию Воробьеву. После хоровода вокруг елки мальчик получил подарок, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании.

Следующей остановкой стало соматическое отделение Центральной горбольницы. Дети, оказавшиеся в лечебном учреждении в преддверии праздника, с радостью поучаствовали в импровизированном утреннике и пообещали поскорее выздороветь.

Также Дед Мороз от "Газпром добыча Ямбург" побывал в социально-реабилитационном центре "Садко" и городском совете ветеранов.

Акция "Новогодний десант" проводится ООО "Газпром добыча Ямбург" на протяжении многих лет. В этом году на покупку подарков было потрачено 4 миллиона рублей. Их распределили по образовательным и воспитательным учреждениям Тазовского, Ямальского, Надымского, Пуровского районов и Нового Уренгоя.