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В Германии подозрительных личностей "окольцуют" браслетами27 декабря 2016 в 10:50

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Ради безопасности.

В Германии планируется принять новый антитеррористический план после трагедии на Рождественской ярмарке в Берлине, где в толпу людей въехал грузовик. Конкретные меры будут обсуждаться в январе следующего года, пишет газета Bild.

Правящие партии предлагают усилить наблюдение за потенциально опасными лицами - сейчас в черном списке 550 человек. Их предлагается "окольцевать" электронными браслетами, которые позволят отслеживать передвижение, передает "Уралинформбюро". Также, по мнению политиков, требуется держать "под колпаком" мусульманские молельные дома, где часто происходит радикализация молодежи.

У всех въезжающих в ЕС и выезжающих планируют брать отпечатки пальцев и детальные личные данные. За мигрантами будет особый контроль, включающий аутентификацию по радужной оболочке глаз.

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