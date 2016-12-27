В новогодние праздники.

Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности на время новогодних праздников. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ, он будет действовать до 15 января 2017 года.

На территории всех муниципалитетов организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Проверен резерв оборудования и необходимых материалов.

Контроль за соблюдением противопожарного режима предусмотрен на 737 объектах. Сотрудники МЧС будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий. Безопасность праздников круглосуточно будут обеспечивать около 1 000 спасателей и 330 единиц техники.