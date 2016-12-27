Пока одну.

В Екатеринбурге построят первую газозаправочную станцию. Ожидается, что она появится на улице Вонсовского к сентябрю 2017 года. "Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы", - сообщил "Уралинформбюро" гендиректор Муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров.

Стоит отметить, что автобусы на газомоторном топливе вышли на екатеринбургские маршруты в 2015 году, однако заправку для них до сих пор не построили. Все это время МОАП обходилось мобильными пунктами.

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