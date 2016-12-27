×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Газомоторным автобусам в столице Урала построят заправку27 декабря 2016 в 11:23

  • Текст

Пока одну.

В Екатеринбурге построят первую газозаправочную станцию. Ожидается, что она появится на улице Вонсовского к сентябрю 2017 года. "Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы", - сообщил "Уралинформбюро" гендиректор Муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров.

Стоит отметить, что автобусы на газомоторном топливе вышли на екатеринбургские маршруты в 2015 году, однако заправку для них до сих пор не построили. Все это время МОАП обходилось мобильными пунктами.

Ранее по теме:
Екатеринбургские автобусники срывают подготовку к ЧМ-2018
58 низкопольных автобусов прибудут в Екатеринбург к Дню города

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus