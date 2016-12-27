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Больше трети екатеринбургских автобусов "заглохли" из-за безденежья 27 декабря 2016 в 11:15

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Жалуются в МОАП.

Порядка 40% всего муниципального автотранспорта в Екатеринбурге простаивает в ожидании ремонта, заявил "Уралинформбюро" главный инженер Муниципального объединения автобусных предприятий Андрей Эльзессер.

Он отметил, что для подготовки парка к перевозке гостей Чемпионата мира по футболу в 2018 году МОАП требуется как минимум 50 миллионов рублей на ремонтные работы. Финансирования катастрофически не хватает.

Частично решит проблему повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, заявил гендиректор МОАП Владимир Кайсаров. 28 декабря 2016 года Региональная энергетическая комиссия рассмотрит заявку перевозчиков, настаивающих на стоимости проезда в 32 рубля.

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