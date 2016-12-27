Жилые дома в Екатеринбурге оградят от религии27 декабря 2016 в 11:23
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Из-за террористов.
С Нового года в Екатеринбурге будет запрещено открывать религиозные организации на первых этажах жилых домов. Такое решение приняла гордума на заседании 27 декабря 2016 года, сообщает "Уралинформбюро".
Как пояснила председатель комитета по жилищной политике горадминистрации Дарья Маннапова, аналогичный запрет в июле текущего года появился в федеральном законодательстве в целях борьбы с терроризмом.
Табу касается новых религиозных учреждений - существующие закрывать не будут.
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