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В театральном институте Екатеринбурга сменился ректор27 декабря 2016 в 12:30

Вуз возглавила Анна Глуханюк.

В Екатеринбургском театральном институте прошли выборы ректора. На общем собрании сотрудников 23 декабря 2016 года на этот пост единогласно утверждена проректор по учебной работе Анна Глуханюк. Ее кандидатуру Министерство культуры России одобрило еще несколько месяцев назад.

Анне Глуханюк 36 лет. Она закончила факультет искусствоведения и культурологии УрГУ, в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию. В ЕГТИ работает с 2003 года, на данный момент является первым проректором и доцентом кафедры общих гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин. Кроме того, она доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности УрФУ, сообщает "Уралинформбюро".

Полномочия Виктора Бабенко, руководившего вузом около 30 лет, истекут в феврале 2017 года. Осенью ему исполнилось 70 лет, и согласно трудовому законодательству, он больше не может занимать эту должность. Смена руководства вызвала серьезные опасения в театральных кругах: отмечали, что есть много желающих забрать у института помещения в центре города. Николай Коляда опасался, что театральный и вовсе могут закрыть.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
И оно нам надо? 27 декабря 2016 в 12:56

То, что театральный ВУЗ закроют, нам, большинству народа, как-то начхать на это. Зачем нужны десятки и сотни никому ненужных артистов, которых выпускают такие ВУЗы? Потом такие неприкаянные артисты или извращаются в антикультурном театре колядищи или изображают клоунов в торговых центрах. Зачем из книжного магазина рядом с универом сделали театральную школу? Магазин был, кстати, хороший, там продавалась литература, которая предназначалась именно для образования, учебники, словари. Не надо это стало, да? Пусть лучше молодое поколение учиться кривляться и кого-то тупо изображать, тем более, что и людей сейчас подменивают. Сплошное шоу моральных уродов, вот что делают из общественной жизни в нашей стране.

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