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Суд обязал мэрию Екатеринбурга закрыть Широкореченскую свалку27 декабря 2016 в 13:19

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И рекультивировать землю.

Власти Екатеринбурга обязаны прекратить размещение отходов на Широкореченском полигоне, а землю – в течение двух лет рекультивировать. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд, оставив постановление первой инстанции в силе.

Закрыть свалку региональная прокуратура потребовала минувшим летом. Проверка показала, что несмотря на заявления о прекращении использования полигона с конца 2015 года, он все еще в ходу. Верх-Исетский райсуд встал на сторону надзорного ведомства, однако мэрия решение обжаловала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры.

Следует отметить, что в октябре 2015 года Широкореченский полигон был исключен из госреестра объектов размещения отходов по приказу Росприроднадзора. С 2010 года, когда территория свалки вошла в состав Екатеринбурга, на нее распространяется действие федерального закона "Об отходах производства и потребления", который запрещает захоронение отбросов в границах населенных пунктов.

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